Reggio Calabria: a Pavigliana e Vinco i Mercatini di Natale

13 Dicembre 2019 16:19

Anche quest’anno a Pavigliana e a Vinco, frazioni collinari del Comune di Reggio Calabria, ci saranno i Mercatini di Natale 2019 2ª edizione. Le strade interne di Vinco ospiteranno gli stands con prodotti artigianali, idee regalo, specialità locali come panino con salsiccia, frittole, vincotto, dolci e tanto altro. L’apertura è prevista per le ore 15:00 di giovedì 19 dicembre con degustazione di prodotti tipici locali accompagnati dalla tarantella dei ragazzi di Pavigliana e Vinco. Venerdì 20 dicembre ore 15:00 apertura stands e mercatini, nuovamente con tanto musica e tanto altro. Sabato 21 dicembre alle ore 15:00 apertura stands gastronomici e mercatini, alle ore 18:30 canzoni e balli popolari in compagnia di “tarantulati di Calabria”. Domenica 22 dicembre invece i mercatini apriranno alle ore 11:00, alle ore 14:30 ci sarà una passeggiata con gli amici di Babbo Natale in QUAD, alle ore 19:00 Concerto di Natale a cura del coro della parrocchia “S. Salvatore” e parrocchia “S. M. dell’Itria”. Chiude il concerto “Coro dei bambini della scuola primaria di Vinco”. “Divertimento assicurato anche per i più piccoli con animazione e incontri con Babbo Natale e la befana, un Natale in allegria con vie illuminate, mercatini e tante novità di quest’anno con musica in filodiffusione. Vi aspettiamo numerosi”, afferma il Comitato Pro Vinco e Pavigliana.

