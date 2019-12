Meningite: migliorano le condizioni del bimbo di tre anni ricoverato a Firenze

29 Dicembre 2019 13:32

Caso di sospetta meningite a Firenze: il bimbo di tre anni ricoverato al Meyer non sarebbe in pericolo di vita

Non sarebbe in pericolo di vita il bimbo versiliese di tre anni ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per meningite di tipo B. Secondo fonti sanitarie il piccolo sta meglio e risponde alle terapie. Il bambino era stato portato all’ospedale di Versilia dai suoi genitori venerdì sera. I medici, dopo i primi accertamenti, hanno disposto il trasferimento al Meyer. Immediatamente è scattata la procedura di profilassi per i familiari, il personale dell’asilo frequentato dal bambino e i 70 compagni dell’asilo.

Valuta questo articolo