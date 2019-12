Matteo Salvini a Vibo Valentia: “vinceremo le elezioni regionali e la Lega sarà protagonista, noi rappresentiamo la vera novità”

12 Dicembre 2019 15:40

Matteo Salvini a Vibo Valentia dopo la tappa di Catanzaro: “il 26 gennaio vinceremo le elezioni a prescindere dal nome del candidato del Centro/Destra. La Lega sarà la sorpresa e la grande novità con liste aperte con gente competente”

Tappa a Vibo Valentia per Matteo Salvini dopo l’inaugurazione, questa mattina, della sede regionale della Lega a Catanzaro. “Chiunque sia il candidato o la candidata alla presidenza Calabria, siamo convinti che dal 27 gennaio ci sarà il Centro/Destra alla guida della regione con la Lega protagonista. Una doppia soddisfazione perché in altre regioni siamo già presente in consiglio regionale, in Calabria è la prima volta che ci presentiamo. E chi vuole cambiare, può scegliere Lega”, esordisce così Matteo Salvini nella nuova sede provinciale del Carroccio a Vibo.

Salvini a Vibo Valentia: “il Centro/Destra sia unito, se qualcuno vuole andare via si prenderà le proprie responsabilità”

Parla delle elezioni regionali, Matteo Salvini dalla nuova sede provinciale di Vibo Valentia: “se qualcuno vuole andare via dal Centro/Destra si prenderà le proprie responsabilità. Noi abbiamo voglia di risolvere i problemi ai calabresi. Il nome? Attendo che me lo indichino gli alleati. Va bene chiunque, importante abbia voglia di fare e conosca la Calabria”.

Salvini a Vibo Valentia: “l’immigrazione che ci piace è quella dei calabresi che tornano in Calabria e non quella dei barconi”

“Uno dei temi su cui stiamo lavorando di più è l’immigrazione, non quella dei barconi stile Riace ma vogliamo incentivare i 4 milioni di

calabresi che hanno lasciato la regione a tornare in Calabria aiutandoli con contributi, case e terreni”, afferma Matteo Salvini a Vibo Valentia. “L’immigrazione che ci piace è quella dei calabresi che tornano in Calabria e non quella dei barconi”, conclude.

Salvini a Vibo Valentia: “Grillo e Di Maio hanno svenduto la loro coerenza”

Si scaglia contro il Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini, nella sua visita a Vibo Valentia: “Grillo e Di Maio hanno svenduto la loro coerenza, per salvare la poltrona hanno tradito gli ideali, al contrario la Lega è stata sempre coerente”.

Valuta questo articolo