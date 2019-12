13 Dicembre 2019 13:03

Matteo Salvini in viaggio sul treno Reggio Calabria – Roma Termini

Dopo la visita di ieri in Calabria tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio come ultima tappa, Matteo Salvini oggi si sposta e raggiunge Napoli. Nelle foto a corredo dell’articolo, l’ex premier in viaggio a bordo del treno Reggio Calabria – Roma Termini mentre legge un giornale.

