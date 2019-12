29 Dicembre 2019 20:28

E’ Mattia Qualizza il quattordicesimo Atleta dell’Anno dei Veterani dello Sport della sezione udinese, presieduta da Andrea Mascarin

E’ Mattia Qualizza il quattordicesimo Atleta dell’Anno dei Veterani dello Sport della sezione udinese, presieduta da Andrea Mascarin. In possesso del titolo di vice campione mondiale di pattinaggio artistico a Barcellona, Qualizza succede in un albo d’oro a sportivi di assoluto livello come il portiere Simone Scuffet e la ciclista Elena Cecchini, tanto per citarne alcuni dei maggiormente prestigiosi.

Valuta questo articolo