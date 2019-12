Marina Militare: 108 allievi dell’Accademia Navale giurano fedeltà alla Patria, due sono calabresi [NOMI e FOTO]

7 Dicembre 2019 13:20

108 allievi della 1ª Classe del Corso Normale hanno consacrato il loro legame alla Patria, entrando così a far parte ufficialmente della grande famiglia della Marina Militare. Tra loro 2 allievi provengono dalla Regione Calabria

Tra loro 2 allievi provengono dalla Regione Calabria: si tratta di Davide De Caro e Luigi Giancotti.

Al termine della cerimonia del Giuramento solenne, la Bandiera nazionale e gli allievi, partendo da Piazza San Jacopo in Acquaviva, hanno defilato lungo il Viale Italia accompagnati dalle note della fanfara dell’Accademia Navale, a testimonianza del rapporto di stretta interconnessione che da sempre lega la città labronica al prestigioso Istituto di formazione.

L’Accademia Navale di Livorno

L’Accademia Navale di Livorno forma dal 1881 i futuri dirigenti della Marina Militare. Attraverso un programma didattico-formativo, all’insegna delle tradizioni marinare, i giovani frequentatori acquisiscono le competenze e la professionalità per affrontare i futuri incarichi al servizio della Nazione, interiorizzando al contempo, l’importanza del lavoro di squadra, lo spirito di equipaggio e il senso di responsabilità individuale e collettiva. I percorsi di selezione e di formazione sono impegnativi ed estremamente selettivi. Sono necessarie qualità come motivazione, dedizione, spirito di sacrificio, capacità di applicazione, resistenza fisica e mentale. All’istituto di formazione è assegnato quindi il compito di selezionare, istruire ed educare i giovani allievi affinché assimilino i più alti valori morali e principi etici della Marina Militare per diventare dei leader capaci di guidare i propri uomini con l’esempio e la professionalità, secondo le più alte tradizioni della Forza Armata.

