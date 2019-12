Messina, la riviera nord nella morsa del mare: “gravi danni alla rete fognaria” [FOTO]

17 Dicembre 2019 10:15

Messina, la segnalazione del consigliere Biancuzzo: “A Marmora tubi della fogna scoperchiati dalla furia del mare”

“In contrada Marmora al km 29,750 (nel tratto contrada Cufina – Marmora) le ultime mareggiate hanno determinato la distruzione della rete fognaria minacciando gli insediamenti abitativi ivi sussistenti. I marosi hanno spazzato via il tubo di colore rosso contenente il cavo dell’energia elettrica, che alimenta le pompe di sollevamento per i liquami fognari. I tubi della rete fognaria sono stati scoperchiati dalla forza erosiva delle onde. La strada sterrata ormai è inesistente e le abitazioni sono esposte alle furia del mare. La popolazione dei borghi che si affacciano sul mar Tirreno convive con il rischio idrogeologico“. A dirlo è il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, in una nota inviata all’Amministrazione comunale. A corredo dell’articolo le immagini scattate dal consigliere in contrada Marmora.

