Mara Carfagna lancia Voce Libera: “l’associazione nasce per unire” [FOTO]

20 Dicembre 2019 18:04

Carlo Cottarelli ha deciso di aderire al comitato scientifico della nuova associazione creata da Mara Carfagna

Mara Carfagna presenta, alla Camera di commercio di Roma, “Voce libera”: un’associazione di “uomini e donne di buona volontà”, per chi, “pur non volendo aderire a un partito politico, vuole impegnarsi per il ritorno a una politica più seria e competente”. Ha aderito Carlo Cottarelli, ex-commissario governativo alla spending review, che farà parte del comitato scientifico. Silvio Berlusconi dice che è un’associazione che divide? “Questa associazione non nasce per dividere ma per unire – ha risposto Carfagna- Il nostro lavoro lo dimostrerà. Hanno detto che è inutile? Non potevano farmi un augurio migliore. L’ultima volta che mi hanno detto che qualcosa era inutile è stato quando ho presentato la legge sullo stalking ed è una cosa di cui vado fiera”.

