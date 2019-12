Maps: si aggiudica bando comune Genova

4 Dicembre 2019 21:56

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – Maps, pmi innovativa e attiva nel settore della digital transformation, si è aggiudicata il bando del Comune di Genova per lo sviluppo e l’ampliamento della Piattaforma Gzoom, software dedicato alla pa, per la gestione delle performance, l’anticorruzione e la rendicontazione.

Il Comune di Genova, storico cliente del gruppo, ha commissionato una significativa attività evolutiva per rivedere il modello di performance adottato, aggiornandolo alle migliori pratiche, e incrementare le capacità di estrarre informazioni migliorando l’autonomia degli utenti nell’analisi dei dati. Il progetto vale 79mila euro, prevede la messa in produzione funzionalità di reporting ed estrazione dati sviluppate con una architettura più aggiornata rispetto a quella attuale. Sarà poi predisposto un datamart da interrogare tramite l’utilizzo di strumenti di Business Intelligence.

