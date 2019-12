Manovra: ok celebrazioni centenario Partito comunista**

11 Dicembre 2019 22:22

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Via libera alle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al ddl bilancio, a prima firma del Partito democratico, dopo diverse riformulazioni che hanno portato alla cancellazione dell’importo da destinare all’evento. Le risorse, si legge nella proposta di modifica, ”sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”. I criteri per l’assegnazione dei contributi saranno stabiliti in un successivo Dpcm da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del ddl bilancio.

