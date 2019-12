Manovra: Fornaro, ‘stop primi classe, rivendicare tutti mancato aumento Iva’

7 Dicembre 2019 14:06

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Un’alleanza di governo si fonda sulla fiducia reciproca e sul senso di responsabilità prima ancora che su un programma condiviso. Adesso basta polemiche quotidiane, si rispettino gli accordi raggiunti che non possono continuamente essere rimessi in discussione da chi vuol apparire sempre e comunque il primo della classe. La vittoria di un governo che ha evitato agli italiani 23 miliardi di euro di nuove tasse è di tutti e tutti, dovremmo rivendicarlo per rispondere a una campagna di disinformazione in cui la destra è maestra”. Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

