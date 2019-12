Manovra: Conte a forze governo, ‘abbassare tasse in modo significativo’

6 Dicembre 2019 12:21

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Abbassare le tasse in modo significativo, che è quel che conta. Un ulteriore sforzo va fatto in questa direzione”. Sarebbe questo, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il preambolo che il premier Giuseppe Conte ha fatto all’inizio del vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, ora sospeso per i distinguo delle varie forze di maggioranza sulla destinazione delle risorse aggiuntive spuntate in zona Cesarini.

Le stesse fonti assicurano che non c’è alcuna contrapposizione, tra le forze di maggioranza, sull’abbassamento della tassazione: sono tutti d’accordo sulla ‘sforbiciata’. Il problema, stando a quanto emerso nelle ultime ore, è tutto politico, perché le diverse anime del governo -da M5S a Pd, passando da Iv e Leu- vogliono destinare le risorse a finalità differenti.

