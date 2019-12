30 Dicembre 2019 18:34

Maltempo: la neve è cominciata a cadere sulla cima dello Stromboli, mentre il vulcano continua la sua attività eruttiva

La neve è cominciata a cadere sulla cima dello Stromboli, mentre il vulcano continua la sua attività eruttiva. E’ uno spettacolo mozzafiato quello che si può ammirare alle Isole Eolie. Intanto, in questi giorni, in particolare a Lipari, nonostante il freddo, stanno arrivando numerosi turisti in vista del Capodanno e la Notte di San Silvestro.

Valuta questo articolo