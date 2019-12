14 Dicembre 2019 14:42

Maltempo: forti raffiche di vento in nottata ed in mattinata a Reggio Calabria. Vigili del Fuoco a lavoro per un albero pericolante in via Palermo, traffico bloccato

Il forte vento di questa notte e della mattinata ha creato enormi disagi in Calabria. Anche a Reggio e nell’Area metropolitana il maltempo ha creato alcuni disagi e danni. Chiusa al traffico l’incrocio di via Palermo con il viale Messina a causa di un albero pericolante: sul posto i Vigili del Fuoco stanno cercando di rendere sicuro arbusto, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

