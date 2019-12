29 Dicembre 2019 19:46

Maltempo: è caos a Milazzo, saltano le corse per le Eolie e divampa la protesta di un centinaio di isolani

E’ caos a Milazzo dove un centinaio di isolani protestano perchè sono saltate le corse per le Isole Eolie. Per gli eoliani le condizioni del mare, per il vento moderato da nord, non sono tali da interrompere i collegamenti. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine.

