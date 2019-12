Maltempo Messina: rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione della mostra “Changing Architecture, paesaggi e città, il valore dell’architettura”

22 Dicembre 2019 16:42

Messina: a causa delle cattive condizioni meteo, è stata rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione della mostra itinerante “Changing Architecture, paesaggi e città, il valore dell’architettura”

A causa delle cattive condizioni meteo, è stata rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione della mostra itinerante “Changing Architecture, paesaggi e città, il valore dell’architettura” in programma domani 23 dicembre a partire dalle ore 18.00 a piazza Duomo e Largo San Giacomo. L’esposizione, organizzata dall’Ordine degli architetti di Messina, dalla Fondazione architetti del Mediterraneo e dalla Consulta degli architetti di Sicilia, raccoglie una selezione dei progetti di oltre cinquanta architetti italiani per città come Roma, Tokyo, Milano, Cefalù, Genova, Varna, Palermo, Porto del Pireo e Messina. La nuova data di inaugurazione sarà comunicata al più presto dall’Ordine degli architetti di Messina che coglie l’occasione per augurare un sereno Natale a tutti i messinesi e dare appuntamento agli iscritti domani nella sede di via Bartolomeo Neocastro per il tradizionale scambio di auguri.

