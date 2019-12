Maltempo, mareggiate e distruzione nel messinese: il M5S chiede lo stato di calamità

24 Dicembre 2019 14:41

I portavoce M5S di Messina chiedono che la Regione si attivi per richiedere lo stato di emergenza

“La Regione Siciliana si attivi prontamente per deliberare lo Stato di Calamità sul territorio messinese e richiedere lo Stato di Emergenza al Governo nazionale.”

Così i portavoce del Movimento 5 Stelle messinesi che intendono sollecitare tutti i comuni siciliani colpiti dagli eventi calamitosi degli ultimi due giorni, a richiedere alla Regione Siciliana di attivarsi prontamente per deliberare lo Stato di calamità, in modo tale da poter avviare l’iter della richiesta e permettere al Consiglio dei Ministri di deliberare, qualora ci fossero tutti i presupposti, lo stato d’emergenza nazionale per intervenire prontamente come fatto con altri territori.

“Lavoriamo insieme – sottolinea il Sottosegretario Alessio Villarosa – per la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini colpiti dalle numerose mareggiate e raffiche di vento che in questi giorni hanno bloccato la circolazione dei treni nella tratta messinese e distrutto strade, imprese e case. La Regione sia precisa, puntuale e veloce nel fare quanto di competenza e richiedere al Governo nazionale un intervento concreto che seguiremo personalmente affinché tutti i passaggi siano svolti nel minor tempo possibile.”

“Prevenzione! È la parola d’ordine. – interviene anche la deputata orlandina Antonella Papiro – bisogna agire con responsabilità e lungimiranza affinchè la prevenzione sia sempre al primo posto. Non è più ammissibile continuare ad agire in emergenza. La salvaguardia della costa deve partire dal rispetto dell’ambiente.”

“Chiediamo che il Governo Musumeci si attivi fin da subito – chiosano i portavoce regionali Antonio De Luca e Valentina Zafarana – affinchè venga svolto con la massima sollecitudine l’iter per la delibera di Stato di Calamità già richiesto da alcuni comuni della zona tirrenica colpiti da forti mareggiate che hanno distrutto praticamente tutto il litorale e possa essere così trasmessa tutto al Governo nazionale dove i nostri colleghi potranno sostenerla in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.”

