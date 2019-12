16 Dicembre 2019 18:00

Maltempo Cosenza: due frane si sono registrati a seguito delle piogge dei giorni scorsi, le strade sono state chiuse al traffico

Paura a Cosenza dove i vigili del fuoco sono intervenuti, nel pomeriggio di oggi, nel centro storico del capoluogo Bruzio, in via Donato Morelli, località Portapiana, a seguito di una frana che ha bloccato la strada. Un altro evento franoso è avvenuto, nei pressi di contrada Guarassano, sempre a causa delle piogge incessanti dei giorni scorsi. Anche qui è stata chiusa la strada per motivi di sicurezza.

