Maltempo: circolazione ferroviaria rallentata con ritardi di circa un’ora tra Reggio Calabria e Lamezia Terme

23 Dicembre 2019 11:05

Circolazione ferroviaria rallentata – con ritardi fino a 50’ – lungo la Direttrice Tirrenica, fra Reggio Calabria e Lamezia Terme, a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Calabria. Le forti mareggiate hanno danneggiato impianti e infrastruttura ferroviaria in più punti, fra Cannitello e Bagnara, Rosarno e Mileto, Mileto e Vibo Pizzo e nella stazione di Gioia Tauro. Riprogrammato – con riduzioni nell’offerta di trasporto – il servizio ferroviario da Reggio Calabria a Rosarno, in attesa dell’evolversi delle condizioni meteo. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

