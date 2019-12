Maltempo in Calabria, voli dirottati da Crotone a Lamezia Terme: pesanti disagi per i passeggeri

23 Dicembre 2019 14:58

Maltempo in Calabria, voli dirottati: utenti a destinazione con il pullman

Due voli Ryanair diretti ieri a Crotone da Bologna e Bergamo, sono stati fatti atterrare a Lamezia Terme per le cattive condizioni meteo ma i passeggeri in attesa nello scalo crotonese non sono stati trasferiti in quello lametino ma portati a destinazione, dopo alcune ore di attesa, a bordo di autobus. Lo segnala la deputata M5S Elisabetta Barbuto della Commissione trasporti che, e’ scritto in una nota, ha “inviato una formale protesta all’Enac nella persona del presidente Nicola Zaccheo, e per conoscenza alla Sacal, invitandolo ad adottare i provvedimenti che ritiene piu’ consoni per evitare che quanto accaduto abbia mai piu’ a ripetersi”. “Sembra – afferma la parlamentare – che il vento che spirava alla velocita’ di 46 nodi nella zona del Crotonese abbia impedito l’atterraggio dei voli, dirottati su Lamezia Terme. Fin qui niente di strano. E’ comprensibile che i piloti, coadiuvati dai controllori volo, abbiano ritenuto di non mettere a repentaglio la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a causa delle fortissime raffiche di vento. Tuttavia ci si sarebbe aspettati che, essendo comunque atterrati gli aerei in territorio calabro ancorche’ a Lamezia, i passeggeri in attesa di imbarcarsi sarebbero stati trasferiti presso lo scalo lametino e avrebbero potuto poi giungere presso le loro destinazioni nella stessa giornata. Incredibilmente invece mi viene comunicato che i passeggeri, lasciati per ore nello scalo crotonese, sono stati infine imbarcati su alcuni pullman, ma non gia’ per essere trasferiti a Lamezia bensi’ per raggiungere con tali mezzi le loro destinazioni ove non potranno effettivamente giungere se non nella giornata di oggi, attese la distanza ed il traffico di questi giorni. Il tutto, mentre i velivoli giunti da Bergamo e Bologna riprendevano il volo di rientro completamente vuoti“.

