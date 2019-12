Maltempo in Calabria “voli cancellati”: le precisazioni di Ryanair

24 Dicembre 2019 14:40

Maltempo in Calabria: le precisazioni di Ryanair sui voli cancellati ieri

Le precisazioni di Ryanair sui voli cancellati ieri per il maltempo: “I voli da Crotone a Bologna e Milano Bergamo (22 dicembre) sono stati cancellati in quanto gli aerei in arrivo non sono potuti atterrare a Crotone a causa del maltempo. I clienti interessati sono stati informati tramite e-mail e SMS con i dettagli sulle opzioni di rimborso o riprenotazione gratuita sul primo volo disponibile. Ryanair ha espresso ai clienti le sue più sincere scuse per questa cancellazione, che era completamente al di fuori del nostro controllo”.

