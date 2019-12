Maltempo Calabria, i carabinieri salvano una coppia con due bimbi intrappolati nel fango

23 Dicembre 2019 16:48

Maltempo Calabria: i Carabinieri hanno salvato una coppia con due bimbi piccoli che erano rimasti intrappolati nel fango

Paura in Calabria dove i Carabinieri di Rogliano hanno salvato una coppia con due bimbi piccoli, di 4 anni e 3 mesi che partita da Roma e diretta in Sicilia per trascorrere il Natale, era rimasta intrappolata con la propria autovettura tra fango e detriti. Giunti nei pressi dello svincolo dell’Autostrada A2 del Mediterraneo di Altilia-Grimaldi nella mattinata di ieri, il conducente ha lasciato l’autostrada per poter mangiare. La strada provinciale 245 si è trasformata in una trappola di fango. Allertati i militari si sono precipitati sul posto salvando l’intera famiglia.

