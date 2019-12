Maltempo a Reggio Calabria: Montebello senza corrente elettrica da oltre 14 ore, residenti disperati

24 Dicembre 2019 11:07

Reggio Calabria, il forte maltempo di ieri ha causato parecchi disagi: Montebello è senza corrente da più di 14 ore

A causa del forte maltempo che ha colpito la città di Reggio Calabria nella giornata di ieri, il paese di Montebello è senza corrente da più di 14 ore con i conseguenti disagi che ne conseguono per bambini ed anziani. Ecco la segnalazione di un cittadino: “Spettabile redazione vi scrivo in un giorno che dovrebbe essere di segnalazioni positive in quanto vigilia di Natale ma purtroppo non è possibile in questa realtà viviamo a Montebello Ionico dove come ho detto nell’oggetto per più di 14 ore sta mancando la luce con grandi disagi ma soprattutto per gli anziani considerato le temperature.. mancanza di funzionalità dell’acqua calda telefoni non funzionanti linea internet non funzionante e senza luce proprio alla vigilia di Natale la cosa più grave che nessuno fa niente … ci rivolgiamo a voi come segnalazione al popolo e sono sicuro è convinto che una volta visto il vostro articolo qualcuno si muoverà in modo veloce. Grazie tantissimo concittadino di Montebello il quale vi augura buone feste e grazie sempre di esserci”.

Lettera firmata

Valuta questo articolo