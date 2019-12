Perchè non si parli solo di mala sanità in Calabria: “voglio raccontare la storia di mio padre, è un esempio di buona sanità calabrese”

10 Dicembre 2019 12:58

“Vorrei pubblicare questa lettera perchè non si parli solo di mala sanità in calabria”: Arianna Tassone racconta a StrettoWeb l’eccellenza dei medici calabresi che hanno curato sul padre, l’ing. Michele Tassone

“Difficilmente le buone notizie, fanno notizia. Io voglio raccontare questa storia perché non si dica più che al Sud, ed in particolare in Calabria esistono solo casi di la mala sanità.

E’ iniziato tutto cinque anni fa, quando per un infarto silente mio padre, l’Ing. Michele Tassone, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro e lì ricoverato in terapia intensiva per due settimane. E’ stato salvato dal braccio della morte e dopo pochi giorni è stato in grado di chiamarmi via skype! Io mi trovavo a Torino, potrete immaginare il mio stupore nel ricevere una chiamata via skype dall’account dell’ospedale messo a disposizione per i pazienti che hanno parenti lontani, al punto che chiesi: “Papà, ma davvero sei all’ospedale di Catanzaro?”.

Nello stesso frangente, i medici diagnosticarono un’insufficienza renale cronica, motivo per cui furono prescritte delle sedute dialitiche trisettimanali, da eseguirsi all’ospedale di Tropea, secondo il criterio della residenza.

Il reparto di Nefrologia e Dialisi di Tropea, nonostante soffra di carenze di posti e personale, soprattutto nel periodo estivo, momento in cui non possono essere accettate tutte le richieste inoltrate dai “pazienti temporanei”, gode di personale medico d’eccellenza, non solo in quanto a preparazione e competenza, ma anche per l’aspetto umano.

Mio padre non era sicuramente un paziente “facile”, spesso rifiutava le cure (bisogna dire, dolorose!) ed i trattamenti prescritti, nonostante la mia insistenza e l’accurata informativa, da parte dei medici tutti, ed in particolare del Dott. Maccarone, sulle conseguenze che i suoi comportamenti avrebbero potuto avere…

…ad agosto 2019, ero con lui al reparto di Dialisi per un prelievo ematico e ho sentito con le mie orecchie il rifiuto da parte di mio padre di sottoporsi alla seduta dialitica e l’avvertimento (con tono tipico della paternale), del Dott. Pugliese, Responsabile del reparto di dialisi dell’ospedale di Tropea, dati i valori e i sintomi, di un possibile edema polmonare.

Tre giorni dopo, fu ricoverato d’urgenza, in fin di vita, all’ospedale di Vibo Valentia per edema polmonare. Era circa l’una di notte, il medico reperibile era la Dott.ssa Teresa Ingegneri, che conoscendo il paziente, in quanto di servizio anche a Tropea, si attivò tempestivamente e, coadiuvata dall’infermiere Tonino Cichello, dopo ore a “lottare” con i suoi valori, fu fuori pericolo imminente.

Due mesi dopo, mio padre mi lasciò definitivamente, per cause diverse, stremato dalla malattia. Non smetterò, però, di esprimere la mia riconoscenza verso tutto il personale del reparto di Nefrologia e Dialisi di Tropea, che l’ha curato, supportato e sopportato con tanta dedizione“.

Arianna Tassone

