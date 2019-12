Mafia: estorsione a commercianti, arrestato ex cassiere dei boss a Palermo

23 Dicembre 2019 07:39

Mafia: in arresto storico uomo d’onore appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Palermo con la quale si dispone la misura della custodia cautelare in carcere a carico di Salvatore Milano detto ”Totuccio o Tatieddu”, in relazione al reato di estorsione aggravato da metodo mafioso.

Milano “è storico uomo d’onore appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro nella quale ha rivestito, tra l’altro, il ruolo di ”cassiere” delle famiglie del mandamento mafioso di Porta Nuova provvedendo al sostentamento degli esponenti mafiosi detenuti o da poco scarcerati“, spiegano le Fiamme gialle.

“I fatti oggetto delle contestazioni risalgono agli anni 2016 e 2017, quando le indagini dei finanzieri del Gico consentirono di accertare il ruolo attivo di Milano in merito ad una richiesta estorsiva commessa nei confronti di una nota attività commerciale del centro storico cittadino,” spiega la Finanza.

