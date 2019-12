17 Dicembre 2019 22:01

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Nessuno è in grado di fare tutto quello che fa Di Maio, bisogna sostenerlo. Tempo al tempo e si sistemerà tutto…”. Lo dice Beppe Grillo, a quanto apprende l’Adnkronos, durante l’assemblea coi deputati in corso a Montecitorio. Grillo, dopo aver canzonato Davide Casaleggio -“sei indifendibile”- improvvisa una gag anche sul capo politico del M5S: “Poi il Pd chiama me per parlare di futuro, ambiente…”, afferma.

