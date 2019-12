31 Dicembre 2019 13:40

Locri: cresce l’attesa per il Gran Veglione di Capodanno, la città pronta ad accogliere migliaia di persone

Si prevede un “Gran Veglione di Capodanno” da “tutto esaurito” per Locri on Ice, con Piazza dei Martiri pronta ad accogliere tutte le persone che prenderanno parte all’evento “Welcome 2020” del 31 dicembre. Attesa e trepidazione per un appuntamento che sarà sicuramente, alla pari degli ultimi, importante e tra i più belli di fine e inizio nuovo anno. L’imponente struttura coperta di Piazza dei Martiri è stata allestita nel migliore dei modi per tutta la manifestazione Locri on Ice, ma ancora di più in termini di comfort e sicurezza in occasione del corposo flusso di persone che si prevede nella notte tra fine e inizio nuovo anno. Saranno create ampie isole pedonali grazie alla chiusura al traffico veicolare di parte di Corso Vittorio Emanuele II e di Via Regina Margherita di Savoia, che permetteranno un corretto accesso e conseguente deflusso al termine della manifestazione.

Il Gran Veglione di Capodanno prevede prima l’esibizione live del gruppo “Love to love”, la partecipazione di Armando Quattrone che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Capo” prodotto con il locrese Andrea Rullo, e a seguire il dj set che farà ballare l’intera area fino alle prime luci dell’alba. Un evento importante che renderà ancora una volta la città di Locri centro di riferimento per l’intero comprensorio. Attività però che andranno avanti anche nei giorni successivi, con gli eventi di giorno 3 gennaio (Umberto Smaila) e 5 gennaio (con QuartAumentata, Dipendite, Pietro Cirillo e le Officine Popolari Lucane). L’Amministrazione Comunale ringrazia nuovamente tutti gli sponsor che sostengono l’iniziativa, l’azienda TR Live che gestisce l’impiantistica audio e video con effetti creativi digitali speciali, l’associazione “Locri Eventi” e le Forze dell’Ordine che garantiscono costantemente la sicurezza.

