Lions/Leo Club di Milazzo: un anno all’insegna della solidarietà

18 Dicembre 2019 15:01

Molte le attività sociali dei soci Lions/Leo Club di Milazzo già svolte a favore della comunità e tante altre in programma anche per l’anno prossimo

Piena soddisfazione dei soci Lions/Leo Club di Milazzo per il successo delle iniziative svolte nell’anno che si sta per concludere. Molte le attività sociali già svolte a favore della comunità e tante altre in programma anche per l’anno prossimo. “Tra le iniziative più importanti – ricorda il presidente del Club di Milazzo, dottor Michelangelo Romano – quelle svolte negli istituti scolastici con lezioni sulla sicurezza stradale e primo soccorso realizzate con il supporto e la collaborazione della polizia stradale e di medici, al fine di sensibilizzare e fornirei tutte le conoscenze adeguate per prestare il primo soccorso con l’ausilio di strumenti salvavita”.

Importante anche lo screening e prevenzione del diabete e delle relative complicanze (retinopatia), grazie alla collaborazione di medici esperti, farmacisti, associazioni di volontariato. In programma anche altre attività di informazione e divulgazione su importanti temi di prevenzione che incidono molto sulla salute della popolazione. Di grande successo è stata anche la raccolta alimentare, effettuata in collaborazione con il banco alimentare, e verso la quale i cittadini hanno dimostrato una spiccata sensibilità tanto da permettere il raggiungimento di un importante risultato essendo stati raccolti oltre 250 kg di derrate alimentari che verranno distribuite dalle associazioni alle tante famiglie in difficoltà. Ed ancora, la realizzazione di “Poster della Pace” con la partecipazione di molte scuole dell’hinterland i cui alunni hanno prodotto elaborati di notevole pregio e sensibilità sul tema della pace. Fra le altre attività in programma nel corso dell’anno sociale anche delle iniziative sulla ludopatia e sui i rischi dell’uso non corretto dei social e di internet. Inoltre, saranno organizzate serate di beneficenza al fine di poter acquistare apparecchiature salvavita (defibrillatore) da donare poi agli istituti scolastici che ne sono sprovvisti.

