L’INPS Calabria ha da oggi un nuovo Direttore regionale

16 Dicembre 2019 12:14

L’ing. Giuseppe Greco, nominato dal Presidente dell’Inps dott. Pasquale Tridico, nell’ambito di una riorganizzazione, è il nuovo Direttore regionale Inps per la Calabria

L’ing. Giuseppe Greco, nominato dal Presidente dell’Inps dott. Pasquale Tridico, nell’ambito di una riorganizzazione, è il nuovo Direttore regionale Inps per la Calabria. Succede al dott. Diego De Felice, assegnato alla Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti. Calabrese, l’Ing. Giuseppe Greco, nato a Lamezia Terme, con laurea in Ingegneria, vanta una qualificata esperienza di Direzione su tutto il territorio nazionale, ultimo in ordine di tempo quello di Direttore regionale per la Campania.

Valuta questo articolo