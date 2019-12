Messina, il Piccolo Museo della Moto di Castroreale si tinge di rosa: a Linda Caruso l’incarico di curatore istituzionale

6 Dicembre 2019 11:28

Linda Caruso nel team del Piccolo Museo della Moto di Castroreale

Il team del Piccolo Museo della Moto di Castroreale si arricchisce di una nuova figura professionale: quella di curatore istituzionale che avrà il compito di qualificare lo spazio all’interno del quale opera, promuovendone l’attività e in tal modo contribuire altresì alla promozione del territorio sia in campo nazionale che internazionale.

A ricoprire tale ruolo all’interno del Piccolo Museo della Moto sarà Linda Caruso.

Fino a questo momento, nessuna donna aveva mai svolto questo ruolo in campo motoristico ritenuto appannaggio esclusivo della componente maschile grazie all’erronea convinzione che donne e motori fosse un binomio incompatibile con l’argomento trattato.

Ma Linda Caruso non è nuova al panorama motoristico: presidente dell’Associazione Culturale Nobil’ Art Eventi Made in Italy, (attiva nei settori dell’arte cinema, istruzione, moda sport – sociale e spettacolo) la Caruso ha già dimostrato di sapersi destreggiare sapientemente in fase di promozione, organizzazione e sviluppo di eventi in campo culturale artistico e sportivo.

Un valore aggiunto, dunque, per il Piccolo Museo della Moto e per il borgo di Castroreale, secondo classificato ai Borghi più belli d’Italia, che da oggi potrà contare, ancora più di prima, su competenza, professionalità e su quel pizzico di eleganza, che non guasta mai.

