Libri: ‘Piove governo ladro’, passeggiata ironica nella politica italiana

7 Dicembre 2019 11:00

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – Si parte dalla A di avvocato, l’avvocato per antonomasia, Gianni Agnelli, nella prima Repubblica; ma anche l’avvocato Niccolò Ghedini, legale di Silvio Berlusconi, nella seconda; fino all’avvocato del popolo, come si definì il premier Giuseppe Conte al momento del conferimento dell’incarico per formare il suo primo governo. E si arriva alla Z come zoccolo duro, il nucleo irriducibile di un partito politico, anche se ormai mancano i partiti e quindi anche gli zoccoli duri, in una politica diventata volatile e bizzosa, come un sondaggio.

Un dizionario per conoscere personaggi, alleanze, luoghi comuni, riti, episodi, fasi politiche e periodi che hanno caratterizzato settant’anni di storia repubblicana, scandita da svolte più o meno traumatiche che hanno prodotto come conseguenza l’introduzione nel gergo politico delle definizioni di Prima, Seconda e Terza Repubblica. Ettore Maria Colombo, giornalista politico-parlamentare attualmente corrispondente del Quotidiano nazionale e del sito di notizie Tiscalinews.it e curatore del blog www.luovodicolombo.com, ricostruisce il filo che le tiene unite attraverso alcune costanti, alcuni miti e riti che si perpetuano, nel modo di vivere, di usare e anche di comunicare la politica italiana.

Nasce così ‘Piove governo ladro” (edizioni All Around, 348 pagine, 18 euro), ‘un dizionario di politica della terza Repubblica, senza dimenticare le altre”, come recita il sottotitolo, già disponibile in tutte le librerie, e ordinabile su Amazon, che verrà presentato martedì prossimo, 10 dicembre, alle 16, a palazzo San Macuto.

