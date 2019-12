26 Dicembre 2019 21:10

Giuseppe Conte ha avuto una lunga telefonata con il Presidente Putin. Al centro dei colloqui la crisi in Libia

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto una lunga telefonata con il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Al centro dei colloqui la crisi in Libia. I due presidenti si sono “ripromessi un aggiornamento costante in considerazione della importanza strategica che la Libia riveste per gli interessi anche italiani”, lo rende noto Palazzo Chigi.

