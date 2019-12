Lega: Rotondi (Fi), bene Salvini su larghe intese, centro non pervenuto’

15 Dicembre 2019 15:12

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Nel giorno delle sardine, Salvini ci regala finalmente una pillola di moderazione, con la sua proposta – ancora fumosa, ma coraggiosa – di una stagione di larghe intese. Il Centro purtroppo non perviene: Forza Italia ha scelto di non costruire strategie proprie in questa legislatura, è prevalsa la nevrosi fobica di ritagliarsi una speranza per la prossima legislatura. In questa pazza legislatura accade quindi che i democristiani debbano apprezzare pure le aperture politiche di Matteo Salvini”. Così Gianfranco Rotondi, presidente della Dc e vicepresidente del gruppo di Fi, commenta la proposta di Salvini di una intesa trasversale su pochi punti prima di tornare al voto.

