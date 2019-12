Lamezia Terme, Talarico (Udc): “Pegna scelga di rappresentare l’Unione di Centro in consiglio comunale”

10 Dicembre 2019 16:31

Franco Talarico, segretario regionale dell’Unione di centro, a qualche settimana dal voto fa la sua valutazione sull’esito delle recenti amministrative con cui i lametini hanno scelto il nuovo sindaco e la nuova assemblea cittadina. “L’Udc ha avuto un buon riscontro – commenta Talarico – ma non riusciamo ad essere presenti in consiglio comunale per la legge elettorale che attribuisce il seggio al candidato a sindaco. Il mio auspicio – tiene a sottolineare ancora il segretario regionale dell’Unione di centro – è che Ruggero Pegna scelga di rappresentare l’Udc in consiglio considerata la piena adesione agli ideali del nostro partito e soprattutto alla matrice cattolica che ci contraddistingue e che caratterizza anche la sua esperienza di vita”. “Il risultato di Pegna, considerato il poco tempo a disposizione per preparare e svolgere la campagna elettorale, è stato più che positivo. Ritengo – tiene ad evidenziare Talarico – che la sua campagna elettorale trasparente, chiara sui programmi ed integerrima sui temi della legalità, rappresenti una novità sul modo di intendere la politica come servizio finalizzato al bene comune. Dispiace – dichiara il segretario regionale dell’Udc – che i Lametini non abbiano dato fiducia al nostro progetto ma, anche dall’opposizione lavoreremo per portare avanti le nostre idee ed il nostro programma per lo sviluppo e la crescita della nostra città”.

Talarico t iene anche a rimarcare l’unità dimostrata dai partiti del centrodestra nella recente competizione elettorale, nonostante la Lega non abbia inteso sostenere il candidato a sindaco scelto da Udc, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Le liste della coalizione di centrodestra – dichiara Talarico – sono state espressione di rinnovamento con la presenza di molti giovani. Una squadra motivata su cui puntare per costruire la classe dirigente del futuro. Nella nuova assise cittadina ci saranno cinque consiglieri eletti nelle nostre liste che opereranno per il bene della città all’insegna della comunione di intenti, senza divisioni di sorta”. “La loro – rimarca ancora Talarico – sarà un’opposizione costruttiva e propositiva per mettere in campo quelle idee e quei progetti che sono stati presentati in campagna elettorale. Una squadra ben affiatata che lavorerà in sintonia per una città, come Lamezia, che ha bisogno di risorse umane altamente qualificate e competenti”. Il segretario regionale Talarico non si ferma all’analisi della situazione comunale ma guarda anche alle prossime regionali, “dove saremo in campo – annuncia – con la nostra lista dell’Udc costruita assieme al Prof. Pino Nisticò, già presidente della giunta regionale. Avremo dei candidati espressione del territorio lametino con l’obiettivo di rappresentare a Palazzo Campanella i nostri valori”.

