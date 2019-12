La Sicilia declinata al femminile: alla Biblioteca Giacomo Longo di Messina l’immagine della donna nei testi antichi e moderni

19 Dicembre 2019 16:17

Una vetrina sarà interamente dedicata all’indimenticabile Maria Costa: oltre alle raccolte poetiche possedute dalla Biblioteca di Messina, saranno in esposizione alcuni oggetti provenienti dalla Casa Museo a Lei dedicata, messi a disposizione anche dal Centro Studi “Maria Costa”

La Biblioteca regionale “Giacomo Longo” di Messina presenta la Sicilia declinata al femminile: l’immagine della donna siciliana attraverso un’esposizione di testi antichi e moderni, arricchita da oggetti messi a disposizione da associazioni e da privati, e la presentazione di due libri:”Donna Sacra di Sicilia” e “Il nido nel rosaio”.

La manifestazione culturale si snoderà in tre giornate diverse, per dare il giusto spazio ad ognuna delle componenti dell’evento, mentre la mostra sarà visitabile in più giorni secondo un prestabilito calendario di date.

Si inizierà, pertanto, sabato 14 dicembre 2019, alle ore 17, in Sala Lettura, sita al primo piano della Biblioteca, con un incontro di presentazione dell’evento e i primi interventi a tema.

Il Dirigente Responsabile della Biblioteca regionale,dott.ssa Tommasa Siragusa,dopo i saluti istituzionali,presenterà la rassegna culturale,fungendo poi da moderatore per il primo appuntamento dell’iniziativa, al quale prenderanno parte a vario titolo e, in particolare:il prof. Enzo Caruso, Assessore alla Cultura della Città Metropolitana di Messina; il dott. Domenico Interdonato, Direttore dell’Unitelma-Sapienza Polo Didattico di Messina, che si avvarrà nel suo intervento anche di proiezioni dedicate; la dott.ssa Maria Grazia Genovese, Presidente del Cenacolo Culturale “Hortus Animae” che, al termine dell’incontro, intratterrà i presenti con un breve reading poetico;il dott. Lillo Alessandro,Presidente del Centro Studi “Maria Costa”;la dott.ssa Dominga Arcudi, Presidente Fidapa Capo Peloro – Messina; il dott. Luigi Genovese, Presidente dell’Associazione italiana Amici del Presepio sede di Messina; ancora, relazionerà sulla tematica mons. Giuseppe Costa, Biblista. Seguirà, quindi, l’inaugurazione dell’esposizione a tema presso il Salone Eventi della Biblioteca.

Venerdì 20 dicembre 2019, il II° appuntamento della manifestazione culturale, prevede la presentazione della silloge poetica “Il nido nel rosaio” di Maria Grazia Genovese, Samperi Editore. L’evento vanta il patrocinio delle sezioni messinesi dell’Archivio di Stato,dell’AMMI e della Fidapa. Il Dirigente Responsabile della Biblioteca, dott.ssa Tommasa Siragusa, dopo i saluti istituzionali e una breve introduzione, fungerà da moderatore. Porgeranno i saluti: la prof.ssa Rosamaria Trischitta, Presidente della Fidapa – Sezione di Messina; la dott.ssa Rosellina Zamblera Crisafulli, Presidente dell’Ammi – Sezione di Messina; la dott.ssa Angela Puleio, Direttrice dell’Archivio di Stato di Messina. Daranno i loro apporti i recensori del testo: il prof. Giuseppe Rando, già Ordinario di Letteratura italiana UNIME; la dott.ssa Lucia Di Pietro, Dirigente Responsabile della Biblioteca dell’Archivio di Stato di Messina; il poeta Antonio Cattino, Vice Presidente del “Cenacolo culturale Hortus Animae”. Trarrà le conclusioni la prof.ssa Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica UNIME. Gli interventi saranno intercalati da brevi momenti di lettura di componimenti poetici, tratti dal testo stesso e proiezioni a tema.

Sabato 4 gennaio 2020, ultimo appuntamento della rassegna culturale con la presentazione del volume, che può vantare anche il patrocinio dell’ARS, “Donna sacra di Sicilia”, curato da Francesco La Rosa e Mariella Cutrona, Direttore Artistico e coordinatrice – editing del Progetto, CoreBook Edizioni Interverranno la Dirigente Responsabile della Biblioteca Tommasa Siragusa, il Direttore Unitelma – Sapienza di Messina Domenico Interdonato; il prof. Roberto Sciarrone, ricercatore in storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia, Culture e Religioni dell’Università “La Sapienza”di Roma;il Presidente ANCRI di Catania, Giuseppe Adernò; il Presidente della Banca del Tempo, Nina Di Nuzzo; il Presidente del Centro Studi “Maria Costa”, Lillo Alessandro; la Presidente della Fidapa di Messina, Rosa Maria Trischitta e la Presidente del Club per l’Unesco di Messina, Santa Schepis. L’evento ha ottenuto il prestigioso patrocinio della Università degli Studi di Roma–Unitelma Sapienza e vedrà come ospiti: l’Ambasciatore del Gusto Lillo Freni e il Maestro Umberto Giacalone, che con le loro pregevoli degustazioni esalteranno la sicilianità e addolciranno l’appuntamento.

Partecipando ai tre incontri e durante il percorso di visita all’esposizione bibliografica,

documentaria e di oggettistica, verrà raccontata la “Donna siciliana” nei suoi molteplici aspetti: da santa a eroina, anche rivoluzionaria, da figura mitologica o leggendaria a personaggio ritenuto esemplare nel comune sentire, e ancora, a angelo del focolare, dimensione quest’ultima, delineata a tutto tondo, di moglie e madre, con i propri affanni, ansie e sogni. Figure dunque tratteggiate in chiaro-scuro che hanno, comunque, lasciato tracce indelebili nella storia ufficiale e non. Anche se, a volte, poco o per nulla ricordate, tra le pagine dei libri riprendono forma e vita, riappropriandosi delle loro identità.

Una vetrina sarà interamente dedicata all’indimenticabile Maria Costa: oltre alle raccolte poetiche possedute dalla Biblioteca, saranno in esposizione alcuni oggetti provenienti dalla Casa Museo a Lei dedicata, messi a disposizione anche dal Centro Studi “Maria Costa”.

Dopo la giornata inaugurale, sarà possibile, poi, visitare la mostra dal 16 al 20, 23 e 27 dicembre 2019 e dal 7 al 10 gennaio 2020, dalle ore 10 alle13;

Si è pensato, altresì, di ampliare l’offerta ai potenziali fruitori con l’apertura straordinaria di sabato 21 dicembre, dalle ore17 alle 20.

L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.

Valuta questo articolo