“La madre di Luca è ‘na cozza, viene da una famiglia di calabresi ignoranti”: le intercettazioni shock di Anastasia che si sommano al dolore per l’omicidio

17 Dicembre 2019 17:56

“Io, mio marito Alfonso e tutta la nostra numerosa famiglia non intendiamo rispondere a insulti provenienti da una ragazza di 25 anni che per anni ha frequentato la nostra casa”

“Quella c’ha una famiglia piena di calabresi ignoranti, non si sa da dove vengono – così Anastasia Kylemnyk parla della madre del suo fidanzato, Luca Sacchi, ucciso a Roma durante un presunto scambio di droga nel quale la giovane dell’Est aveva un ruolo ambiguo, ancora da chiarire –. La madre di Luca non ha mai lavorato, non ha mai fatto nulla. Il padre è carino, la madre è ‘na cozza, ‘na botte del cazzo va“, infierisce Anastasia.

“Le brutte parole utilizzate da Anastasia si commentano da sole. In tutti questi anni non mi ha mai detto nulla di simile. Io, mio marito Alfonso e tutta la nostra numerosa famiglia non intendiamo rispondere a insulti provenienti da una ragazza di 25 anni che per anni ha frequentato la nostra casa. L’unica cosa che realmente ci interessa è che tutti i responsabili della morte di Luca paghino il loro conto con la giustizia“. Lo ha detto Concetta Galati, mamma di Luca, tramite i suoi avvocati Armida Decina e Paolo Salice, in risposta alla ragazza che non è ancora stata in grado di spiegare cosa ci facessero settanta mila euro nel suo zainetto, proprio durante un presunto scambio di droga.

