L.elettorale: Giorgetti, ‘referendum su maggioritario è strategico’

24 Dicembre 2019 10:54

Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Il referendum sul maggioritario è strategico, riguarda la possibilità per gli italiani di avere un governo stabile che governa per 5 anni anziché le liste bloccate, il ceto politico teleguidato dai partiti e i governi che si fanno e disfano Per questo spero sia la Corte a consentire che si esprima il popolo. Poi, magari, il popolo sceglierà il sistema dei partitini, quello in cui a governare sono i perdenti. La Corte costituzionale dovrà decidere se guardare al futuro o al passato, per questo la data del 16 gennaio è da cerchiare in rosso”. Lo dice il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

