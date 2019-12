Klaus Davi: “A Reggio Calabria ho visto bambini giocare tra liquami e rifiuti. Io stesso ho provato cosa significhi vivere sommerso dalla spazzatura, Falcomatà e Oliverio intervengano”

3 Dicembre 2019 20:31

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Klaus Davi: “Falcomatà e Oliverio hanno figli? Sanno cosa rischierebbero in simili condizioni?”

“In questi giorni di permanenza a Reggio Calabria, e in particolare ad Archi, ho provato in prima persona per l’ennesima volta cosa significhi vivere sommerso dalla spazzatura. Ma ciò che mi ha inquietato maggiormente è stato vedere alcuni bambini giocare tra liquami e rifiuti vari con le conseguenze che questo può comportare per la loro salute. Mi chiedo: ma Oliverio e Falcomatà hanno figli? Sanno cosa rischierebbero in simili condizioni? Vedo che tutti i politici sono molto impegnati con la loro lista elettorale e meno preoccupati delle condizioni di vita dei loro concittadini. Siccome li ritengo amministratori responsabili, penso che si porranno il problema rapidamente anche perché la situazione potrebbe degenerare e avere degli strascichi legali”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, giornalista, imprenditore e consigliere comunale di San Luca (RC).

