Calabria, solidarietà del PD a Jasmine Cristallo: “minacce gravissime”

15 Dicembre 2019 12:41

Il PD della Calabria esprime solidarietà e vicinanza alla referente calabrese del movimento delle Sardine, vittima di minacce sui social

Il Partito Democratico della Calabria esprime la sua totale solidarietà e vicinanza a Jasmine Cristallo oggetto, in queste ore, di una vera e propria minaccia sui social. “La referente calabrese del movimento delle “Sardine” ha fatto bene ad annunciare che sporgerà denuncia presso l’autorità giudiziaria che, siamo certi, presto adotterà gli eventuali provvedimenti del caso. E’ gravissimo che chi sta segnalando da tempo il clima di odio diffuso verso chi la pensa in maniera diversa possa essere minacciata negli affetti più cari solo perché esercita il diritto costituzionale di esprimere il proprio pensiero. Anche quest’ultimo episodio dovrebbe richiamare la massima attenzione e far aprire gli occhi sul delicato momento storico che il nostro Paese sta vivendo e in cui le pulsioni più intolleranti e violente miste a rigurgiti di fascismo stanno trovando una sponda politica nelle forze politiche che si richiamano al sovranismo e al populismo. Hanno ragione, dunque, Jasmine e il movimento delle “Sardine” a scendere in piazza, a far sentire la propria voce, a testimoniare che un’altra Italia solidale, aperta, progressista e antifascista c’è e non intende stare in silenzio ad assistere all’involuzione regressiva di un popolo. In discussione ci sono i principi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana che richiamano tutti gli italiani e tutte le forze di sinistra all’impegno unitario in loro difesa.

