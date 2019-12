12 Dicembre 2019 23:16

Telethon: il 14 Dicembre torna a Reggio Calabria l’evento “iWebRadio Live – Apery Telethon 2019”

Sabato 14 Dicembre iWebRadio sarà presente per tutta la durata dell’evento Telethon con una postazione radiofonica presso la BNL di Corso Garibaldi a Reggio Calabria con musica live, dirette radio, gadget, interviste e tanto altro.

Programma Eventi

ore 10.00 ( Diffusione musicale a cura di iWebRadio )

ore 11.00 ( Esibizione Live complesso musicale Lifebloodrc )

ore 12.30 ( Aperitivo solidale a cura di Shakerateria Fragomeni )

ore 15.30 ( Special Guest – Massimo Trunfio dj )

Gadget per tutti gli ascoltatori e per coloro che faranno le donazioni.

BNL Gruppo BNP Paribas sostiene la ricerca scientifica al fianco di Telethon contribuendo a finanziare più di 1.600 ricercatori e 2.630 progetti di ricerca. Oltre a 570 malattie studiate grazie ai 300 mln di euro raccolti in 28 anni. Circa 18.000 dipendenti delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia e i loro clienti e partner sono stati coinvolti in questa gara di solidarietà. Riuscendo negli anni a tramutare il suo impegno in risultati concreti ed innovazioni terapeutiche. Oltre a strategie di cura che possono radicalmente cambiare la vita dei pazienti affetti da malattie genetiche un tempo definite incurabili. Reggio Calabria non mancherà al consueto appuntamento con la solidarietà.

