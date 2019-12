1 Dicembre 2019 13:49

Una donna italiana, originaria della Valtellina, è stata uccisa nella sua casa a Negril, in Giamaica

Una donna italiana, originaria della Valtellina, è stata uccisa nella sua casa a Negril, in Giamaica. La vittima è Patrizia Besio, da anni trasferitasi in Giamaica dove viveva con il marito Osbourne Richards, anche lui rimasto ucciso in quella che, con tutta probabilità, è una rapina sfociata in un duplice omicidio.

Valuta questo articolo