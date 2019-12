9 Dicembre 2019 18:20

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Fotografare la casa di un giornalista è INACCETTABILE. L’ho scritto per primo stamani dopo vari sms di Formigli che mi invitava a sensibilizzare i social. Ok. Una domanda ai giornalisti: violare il segreto d’ufficio o la proprietà privata per far foto dentro casa mia invece è ok?”. Lo scrive in un tweet il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, tornando sulla vicenda dello ‘shitstorming’ ai danni del conduttore di Piazza Pulita.

Valuta questo articolo