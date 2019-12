Iotti: Zingaretti, ‘frase Libero? mi fa schifo’

10 Dicembre 2019 20:58

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Questa frase mi fa schifo”. Lo dice Nicola Zingaretti a proposito del pezzo di Libero su Nilde Iotti. “Quando l’ho letta, volevo rispondere ma non l’ho fatto per evitare che una donna meravigliosa come Nilde Iotti fosse trascinata in una polemica così miserevole”.

