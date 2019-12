Intimidazioni ai parroci del Vibonese, Mangialavori: “atti vili”

2 Dicembre 2019 13:05

Mangialavori: “esprimo la più ferma condanna per i vili atti intimidatori che negli ultimi giorni hanno colpito il parroco di Vallelonga, don Francesco Galloro, e il vicario parrocchiale di San Gregorio d’Ippona, don Bruno Rizzuto

“Esprimo la più ferma condanna per i vili atti intimidatori che negli ultimi giorni hanno colpito il parroco di Vallelonga, don Francesco Galloro, e il vicario parrocchiale di San Gregorio d’Ippona, don Bruno Rizzuto. A loro, a cui va la mia più sentita solidarietà, porgo l’invito ad andare avanti lungo il loro cammino di fede e di servizio nei confronti della comunità vibonese“. Così il senatore e componente della commissione Antimafia Giuseppe Mangialavori. “Si tratta – continua il parlamentare – di episodi inquietanti che, ancora una volta, devono far riflettere e spingere la parte sana della società a condannare con forza le minacce e il potere della criminalità organizzata. I vibonesi onesti saranno sempre dalla parte di uomini come don Galloro e don Rizzuto”.

