Intervista a Natino Chirico, artista reggino di fama internazionale: le origini e il percorso di uomo che porta ‘pezzi’ di Calabria in giro per il mondo [FOTO E VIDEO]

11 Dicembre 2019 11:36

Un artista poliedrico. Uno di quelli ai quali l’arte la vedi brillare negli occhi. Natino Chirico è un reggino andato via dalla propria terra diversi anni fa, ma che pur girando l’Italia e il mondo con le proprie opere, porta sempre in tasca un pugno di emozioni e di ricordi che risalgono alla sua infanzia, quando viveva in uno dei paesini arroccati dell’area grecanica, e alla sua adolescenza e giovinezza, quando studiava a Reggio Calabria e passeggiando per le vie della città iniziava a dare forma a ciò che sarebbe diventato da grande.

Figlio d’arte – il padre è il noto poeta Francesco Chirico al quale è stato dedicato anche un concorso nazionale di Poesia – Natino vive a Roma, ma è a tutti gli effetti cittadino del mondo. A breve, forse in primavera, anche a Reggio potremo vedere una mostra con le sue opere d’arte. Un’occasione imperdibile per la città, quella città senza la quale, ha spiegato Natino, “non sarei ciò che sono. In tutto ciò che faccio metto parte di questa mia amata terra: ci metto l’energia e la voglia di emergere”.

Natino, ospite nei giorni scorsi presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, ha concesso a noi di StrettoWeb un’interessante intervista che vi proponiamo integralmente:

