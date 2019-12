Industria: Del Greco (Avio Aero), ‘It è investimento, favorisce sviluppo’ /Adnkronos

5 Dicembre 2019 19:39

Las Vegas, 5 dic. (Adnkronos) – (di Mattia Repetto) – La struttura It in un’azienda “non è solamente un costo e non serve solo ad attaccare un cavo. Va vista come un mondo propositivo, un investimento, un modo per arrivare agli obiettivi. Deve avvenire un cambio di mentalità all’interno delle imprese medie e piccole in Italia: sarà questo che darà il via a uno sviluppo dell’industria che altrimenti difficilmente si potrà avere”. E’ Francesco Del Greco, chief information officier di Avio Aero, a dirlo all’Adnkronos in occasione di ‘Re:invent 2019’, l’evento di Amazon Web Services in corso a Las Vegas.

“Se poi guardiamo al cloud, i problemi sono di comprensione nelle Pmi di cosa sia e di cosa metta a disposizione. Così come c’è un generale convincimento che la macchina parcheggiata sotto casa sia più al sicuro che se parcheggiata a un isolato di distanza, c’è una resistenza culturale al fatto che i dati non siano fisicamente su un disco nella propria azienda. Credo ‘ dice ancora Del Greco – che chi faccia questo mestiere sia più bravo di chi si inventa tale. Il livello di possibilità che questo mondo offre deve far uscire da un concetto di artigianalità. Se compro un servizio da chi lo fa di mestiere probabilmente sarà più a buon mercato e fatto meglio”.

