Incredibile Catania, tutti i calciatori si liberano: “trovatevi un’altra squadra”

27 Dicembre 2019 18:09

Situazione delicatissima in casa Catania dal punto di vista economico, tutti i calciatori possono liberarsi

“Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Societa’…”. E’ questo il testo di un clamoroso messaggio inoltrato via Whatsapp dal calcio Catania ai giocatori della squadra che milita nel Girone C di Serie C, i calciatori sono liberi di trovarsi un’altra squadra nel mercato di gennaio. “Il calcio Catania Spa – si legge ancora – per la ben nota situazione debitoria non potra’ far fronte agli adempimenti economici cosi’ come attualmente in essere. La vita del Catania e’ primaria ad ogni cosa cosi’ che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sara’ da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vs. comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa”.

