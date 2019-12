Asperger e l’anaffettività relazionale: incontro-dibattito a Messina

7 Dicembre 2019 10:48

L’evento organizzato a Messina prevede un approfondimento sulla malattia (stato-condizione) dell’ Asperger: si faranno dei parallelismi con l’Asperger (“non patologico”) inteso come l’incapacità umana di relazionarsi in modo sano e opportuno

Il 20 dicembre presso la libreria Dedalus in via Camicciotti a Messina si terrà un incontro con focus sull’Asperger. L’evento organizzato da “Entra solo chi è + felice” prevede un approfondimento sulla malattia” (stato-condizione) dell’ Asperger tramite un docente specializzato e si faranno dei parallelismi con l’Asperger (“non patologico”) inteso come l’incapacità umana di relazionarsi in modo sano e opportuno. Nel DSM la sindrome di Asperger non è più considerata come una categoria con codifica propria, e probabilmente, questo avverrà anche nell’ICD, quando uscirà l’undicesima edizione di tale classificazione diagnostica (N.d.R. l’ICD-11 è uscito a maggio 2018 e la definizione di Sindrome di Asperger è stata sostituita da -Disturbo dello Spettro Autistico senza disabilità intellettiva e senza deficit nell’uso funzionale del linguaggio-).

Valuta questo articolo