Drammatico incidente sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto: scontro tra un’auto ed un furgone, un morto e due feriti

9 Dicembre 2019 15:16

Drammatico incidente sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto: gravissimo il bilancio, un morto e due feriti e strada bloccata

Tragico incidente sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto dove, in località Castellaneta, un’auto ha tamponato un furgone di un’impresa Anas presente sul posto per lavori di manutenzione. Nello scontro il conducente della vettura è morto mentre sono rimaste ferite due persone, tra le quali un operaio dell’impresa. E’ stata disposta anche la chiusura della carreggiata in direzione Taranto, con blocco momentaneo della circolazione, che riprenderà solo sulla corsia di marcia. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine, i medici del 118, i vigili del fuoco.

Foto di repertorio

