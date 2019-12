Tragico incidente in Sicilia: morto ex consigliere del Comune di Catanzaro

31 Dicembre 2019 12:38

Tragico incidente in Sicilia: nello scontro è rimasto gravemente ferito il figlio della vittima

“La notizia del tragico incidente che ha spezzato la vita di Vincenzo Nicoletti e’ arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando nello sgomento tutti quanti hanno avuto modo di conoscerlo personalmente“. Lo afferma il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in una dichiarazione a seguito del decesso del professionista ed ex consigliere comunale del capoluogo in un incidente stradale avvenuto in Sicilia nel quale e’ rimasto ferito gravemente il figlio della vittima. “L’ing. Nicoletti – prosegue Abramo – era stimato per la sua professionalita’ e per le sue competenze, doti che hanno caratterizzato anche un percorso politico importante all’interno del Consiglio comunale di Catanzaro. Con grande disponibilita’ si e’ speso tanto a servizio della comunita’, interpretando nel migliore dei modi il proprio ruolo istituzionale. In questo momento di profondo dolore, voglio rivolgere le piu’ sincere condoglianze ai familiari“.

